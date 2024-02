Obchody powstania Armii Krajowej na Cmentarzu Centralnym [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Była to nie tylko zmiana nazwy, ale także kolejny etap walki w okupowanym wówczas kraju - 82 lata temu Związek Walki Zbrojnej przekształcono w Armię Krajową.

We wtorek w południe na cmentarzu Centralnym w Szczecinie odbyły się rocznicowe uroczystości z udziałem wojska, zaproszonych gości i młodzieży szkolnej.



- To nie była zwykła zmiana nazwy, to przede wszystkim miało wydźwięk polityczny - podkreślił Krzysztof Męciński, dyr. szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.



- Cała moja rodzina, matki i ojca, była w AK. Ojciec był komendantem IV Pułku, 77. Pułku Piechoty - dodała Maria Kozłowska ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.



- Dla mnie bohaterami sprzed lat są ludzie, którzy bronili naszej niepodległości i tego, żebyśmy wolnym krajem i - przy tej okazji - byśmy byli wolnymi ludźmi - powiedział Wojciech Niemczyk z Technikum Ekonomicznego.



Armia Krajowa była największą podziemną organizacją wojskową w okupowanej wówczas Europie.