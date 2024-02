Szczecińska premiera "Marszu śmierci" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"To jest polska historia, każdy powinien ją poznać" - reżyser Przemysław Kaweński opisuje film dokumentalny "Marsz śmierci". Opowiada on historię niemieckiego podobozu dla kobiet w Königsberg in Neumark. To teren dziejszej Chojny.

Obecnie na tych terenach żyją Polacy i mają prawo wiedzieć, co się tam działo i co przeżywały te kobiety - zaznacza Przemysław Kaweński.



- Historia de facto opowiedziana w tym filmie przez dwie więźniarki: Hannę Krzewską-Lis i panią Annę Jelinowską jest nam potrzebna; nie tylko nam, mieszkańcom gminy Chojna, ale również mieszkańcom Ziemi Zachodniopomorskiej. Takich obozów było wiele, tych kobiet, które katorżniczo musiały pracować dla III Rzeszy było wiele. Nie możemy o nich zapominać - podkreśla Kaweński.



To bardzo ważne, aby dokumentować zbrodnie, które miały miejsce w czasie II wojny światowej - mówi dyrektor szczecińskiego oddziału IPN, Krzysztof Męciński.



- To jest bardzo ważna część naszej lokalnej historii związanej z Pomorzem Zachodnim i Polakami, więźniarkami, które były tam więzione, pracowały niewolniczo dla niemieckich zbrodniarzy, umierały tam - powiedział.



Produkcja filmu trwała sześć miesięcy. Dziś w szczecińskim Multikinie odbyła się jego premiera. Kolejny pokaz odbędzie się w przyszłym tygodniu w Gryfinie.