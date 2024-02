Kontrowersyjne światła na ul. Kopernika [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w Szczecinie, a tworzą korki - mowa o sygnalizacji świetlnej na ul. Kopernika w okolicach pl. Zwycięstwa.

Zdania mieszkańców w sprawie sygnalizacji świetlnej na przejściu przy ul. Kopernika są podzielone. Kierowcy uważają, że powodują one korki i wydłużają czas podróży.



- Jeżdżę tędy i długo się tu stoi. Zrobili za dużo tych przejść. - Uważam, że to porażka. Bez świateł radziliśmy sobie lepiej - mówili.



Zdania pieszych nie są jednolite; część mieszkańców deklaruje, że czuje się dzięki nim bezpieczniej. Inni zgadzają się ze zdaniem kierowców.



- Te światła są tu niepotrzebne. Wcześniej, jak ich nie było to lepiej się przechodziło. - Myślę, ze jest bardzo fajnie, jest lepiej zrobione, jest bezpieczniej - oceniali.



Pracownicy Orlenu przy Bramie Portowej zauważyli, że część kierowców w celu ominięcia świateł skraca sobie drogę przejeżdżając przez stację benzynową.



- Omijają korek, przejeżdżają, tak jak widać - potwierdził jeden z nich.



We wczorajszej audycji Czas reakcji Marcin Charęza, kierownik referatu ds. organizacji ruchu Urzędu Miasta w Szczecinie zapowiedział, że światło zielone dla kierowców ma zostać wydłużone o 15 sekund.