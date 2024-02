Opóźnienia przy budowie S3

Opóźnienie na budowie drogi szybkiego ruchu S3: chodzi o odcinek od Troszyna do Świnoujścia.

Obecne warunki pogodowe często nie sprzyjają realizacji wielu robót drogowych, udaje się jednak też wykorzystywać momenty z lepszą aurą. Tak jak tu na #S3 #Dargobądz-#Troszyn, gdzie wykonywana była w ostatnim czasie nawierzchnia w rejonie m. Dargobądz. — GDDKiA Szczecin (@GDDKiA_Szczecin) February 6, 2024

Inwestycję podzielono na dwa odcinki - z Troszyna do Dargobądza i z Dargobądza do Świnoujścia. Wykonawcy obu z nich złożyli wnioski o przesunięcie terminu zakończeniu prac.Droga miała być gotowa w maju, jednak nowy termin to czwarty kwartał tego roku. Wykonawcom przeszkodziła w ostatnich tygodniach m.in. pogoda.- Mamy duże opady deszczu, a sprawą, która często jest podnoszona przez wykonawców są kwestie związane z dostępnością materiałów co spowodowane jest wojną na Ukrainie - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie Mateusz Grzeszczuk.Budowa całego 33-kilometrowego odcinka z Troszyna do Świnoujścia kosztować ma ponad 1,5 miliarda złotych.