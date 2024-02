Świnoujście. Barwy kampanii prezydenckiej, czyli czwarty pretendent

Znany jest kolejny kandydat na fotel prezydenta w Świnoujściu - jest nim Jan Borowski z klubu radnych PO.

Swoją kandydaturę ogłosił na profilu FB. Jest on czwartą osobą ubiegająca się o stanowisko prezydenta w Świnoujściu.Jan Borowski od dwóch kadencji jest radnym Świnoujścia i jak informuje, decyzję o startowaniu w tegorocznych wyborach podjął, by mieć większy wpływ na kreowanie miasta.- Zdecydowałem się na start w wyborach na prezydenta miasta Świnoujścia, myślę, że po 22 lat rządów obecnego prezydenta czas na zmianę, czas na nową energię, na nowe spojrzenie na miasto - podkreślił.Kandydat ma 37 lat i jest w tej chwili najmłodszym kandydatem ubiegającym się o stanowisko prezydenta w Świnoujściu.- Nie wiem, czy jest to coś wyróżniającego, bo burmistrz Międzyzdrojów, Mateusz Bobek przecież jest burmistrzem od pięciu lat, czyli miał 33 lata, jak zostawał burmistrzem. Przypomnę, że Piotr Krzystek, prezydent Szczecina chyba w wieku 33 lat został prezydentem miasta - wskazywał.O funkcję włodarza ubiegają się także Dorota Konkolewska, Joanna Agatowska i Paweł Sujka.