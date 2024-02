Koniec (tej) serii włamań do samochodów

źródło: https://pixabay.com/pl/1590508/TheDigitalWay/CC0 - domena publiczna

Seryjni włamywacze samochodowi zatrzymani na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy ze Szczecina. 41- i 21-latek kradli przedmioty będące na wyposażeniu pojazdów.

W ustaleniu sprawców pomógł przypadkowy przechodzeń, który widział, jak jeden z nich wybił szybę w aucie i uciekł w stronę Bramy Portowej. Poinformował o tym policję, która zaczęła poszukiwać sprawców.



- Natychmiast przystąpili do działania. Po kilkunastu minutach na ulicy Wyszyńskiego zauważyli dwóch mężczyzn z plecakiem i torbą podróżną. W torbie i plecaku były między innymi ładowarki telefoniczne, panel od radia samochodowego, bezprzewodowy głośnik, słuchawki, a nawet etui z dokumentami jednego z pojazdów i okulary przeciwsłoneczne. Legitymowani nie potrafili powiedzieć, skąd te przedmioty... - relacjonuje mł. aspirant Paweł Pankau, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



Policjanci ustalili co najmniej 16 takich włamań do aut. Sprawcy odpowiedzą teraz przed sądem. Mogą spędzić nawet pięć lat za kratami.