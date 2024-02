Poziom niektórych wód w regionie powyżej stanów alarmowych

W dorzeczu górnej Wisły utrzymują się wysokie stany wody. Na ośmiu stacjach pomiarowych przekroczone są stany alarmowe. źródło fot.: www.pixabay.com/photo-815271 (domena publiczna)

Dodatnie temperatury i wzmożone opady deszczu w weekend i na początku tygodnia spowodowały podwyższenie poziomu wód w korytach rzek w rejonie Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

- W związku z tym służby prowadzą wzmożony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej - mówi Natalia Chodań, rzecznik prasowy Wód Polskich w Szczecinie. - Na Inie, Płoni i dolnej Odrze od Warty do Gryfina przekroczone zostały stany ostrzegawcze. Natomiast w związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną na Zalewie Szczecińskim i w ujściu Odry przewidywane są wzrosty i wahania poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych.



W niedzielę doszło do uszkodzenia górnej części wału przeciwpowodziowego w miejscowości Kołczewo w gminie Wolin. Ułożono tam ponad 100 worków z piaskiem w dwóch miejscach przelewania się wody. Na miejscu działania prowadzili pracownicy Wód Polskich, którzy w środę spotkają się ze strażą pożarną w Kamieniu Pomorskim, by ustalić dalsze działania.