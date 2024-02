Poradnia okulistyczna powstaje w Świnoujściu

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

W Świnoujściu powstaje poradnia okulistyczna podlegająca pod miejski szpital. Będzie się mieściła w centrum miasta, a urządzenia do niej zakupione pozwolą na dokładną diagnostykę. Wyposażenie gabinetów, jest finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W tej chwili trwają prace nad remontem pomieszczeń, w których w przyszłości mieściły się będą gabinety - mówi Dorota Konkolewska, prezes Szpitala Miejskiego w Świnoujściu. - Lekarze już czekają na zawarcie umów. Z chwilą, kiedy zakończy się remont, sprzęt jest już jest wybrany, zostanie dostarczony, będziemy mogli otworzyć poradnię okulistyczną.



Dodaje, że wyposażenie poradni umożliwi wykonywanie badań, które wcześniej w Świnoujściu były niedostępne. - Sprzęt, który zakupimy, to specjalistyka już z wysokiej półki, łącznie z tomografię oka. Zależało nam na tym, żeby można było badać tutaj na miejscu zarówno małych pacjentów, jak i starszych. Wiemy, jak jest duże zapotrzebowanie. Wiemy również, jak często i dzieci i osoby starsze mają problemy ze wzrokiem. To jest właśnie ku temu, aby nie trzeba było jeździć do Szczecina i tu na miejscu z tego skorzystać - dodaje Konkolewska.



Poradnia ma być otwarta już w czerwcu tego roku. Usługi świadczone w niej będą w ramach NFZ.