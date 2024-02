Drogowa przebudowa na Bezrzeczu do końca maja

Ulica Koralowa. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dopiero pod koniec maja zakończy się przebudowa ulic: Koralowej i Górnej na Bezrzeczu. Inwestycja kosztuje 13 mln złotych.

Prace obejmują odcinek od granicy ze Szczecinem do pętli autobusowej w rejonie ul. Parkowej. Na skrzyżowaniu z ul. Szkolną powstało mini rondo. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pasy rowerowe. Przebudowana zostanie też pętla autobusowa w rejonie ul. Parkowej. Wybudowane zostaną przystanki autobusowe. W ramach inwestycji na końcu ulicy Miodowej wybudowano też zbiornik na wody opadowe z ulicy Górnej. W ciągu ulicy Miodowej powstanie nowa droga do istniejącego zbiornika retencyjnego i do rowerowego placu zabaw.



Obecnie trwają prace związane z przebudową oświetlenia drogowego oraz prace brukarskie.