Spór o budowę ścieżki rowerowej między Wisełką a Międzyzdrojami. Sąd odrzucił skargę

Fot. Woliński Park Narodowy

Zarząd Dróg Wojewódzkich kontra ekolodzy 1:0. Chodzi o budowę ścieżki rowerowej między Wisełką a Międzyzdrojami.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę złożoną przez Stowarzyszenie "Pracownia na rzecz Wszystkich Istot" z okolic Bielska Białej. Działacze zakwestionowali zapisy decyzji wydanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.



Dokument zezwalał na budowę ścieżki na terenie Wolińskiego Parku Narodowego - np. wykonanie prac ziemnych czy zakłócanie ciszy. Na razie nie wiadomo, czy stowarzyszenie odwołało się od decyzji sądu.



- Mimo tego, chcemy tę ścieżkę wybudować - mówił w audycji "Czas Reakcji", dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg w Koszalinie Michał Żuber. - Chyba lepiej, jeżeli turyści, mieszkańcy dojadą rowerem do parku, niż samochodami. Mam nadzieję, że ze strony prawnej wszelkie możliwości zostały wyczerpane. Nie tylko w Zachodniopomorskiem, ale w całym kraju. Myślę, że są rzeczy ważniejsze, które mogliby robić niż blokowanie tej ścieżki, która jest oddalona od siedziby fundacji setki kilometrów.



Teraz rowerzyści na tym odcinku jadą wąską drogą bez pobocza, to nie jest bezpieczne.

- Inwestycja jest bardzo potrzebna - dodaje burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek. - Jest to inwestycja kluczowa. Brakujący element w ramach całej sieci dróg rowerowych na Pomorzu Zachodnim.



W lecie wykonana będzie inwentaryzacja przyrodnicza, wtedy będą mogły być ogłoszone przetargi.