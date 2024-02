Marszałek: dr Kubisa ratowała ludzkie życia, dlatego znalazła się na listach KO

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Takim osobom trzeba przywrócić szacunek i godność. Tak marszałek województwa i szef Platformy Obywatelskiej w regionie tłumaczy obecność na listach wyborczych do sejmiku województwa Marii Kubisy.

Ginekolożka usłyszała sześć zarzutów dotyczących udzielania pomocy kobietom w przerwaniu ciąży. Część polityków ostro krytykowała działanie prokuratury, a także CBA, którego agenci wkroczyli do gabinetu lekarki.



Olgierd Geblewicz w "Rozmowach pod krawatem" powiedział, że dr Kubisa przede wszystkim ratowała ludzkie życia, dlatego znalazła się na listach Koalicji Obywatelskiej.



- Pacjentki z całej Polski przyjeżdżały u pani doktor ratować swoje zdrowie, ratować swoje życie. Następnie, powiedzmy uczciwie, presja na nie do tego, żeby obciążały panią doktor. To jest naprawdę coś niebywałego. Mam nadzieję, że to się nigdy więcej nie powtórzy. To wielka hańba dla państwa polskiego i dla służb, prokuratury. Takim osobom trzeba przywrócić ich właściwą pozycję, szacunek i godność - mówi Geblewicz.



Dr Maria Kubisa nie przyznała się do zarzutów.