Nowa terapia dla najmłodszych w specjalnym gabinecie [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Gabinet stymulacji zmysłów to nowa możliwość terapii dla najmłodszych dzieci w Kołobrzegu.

Pracownia została otwarta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ulicy Piastowskiej. Psycholog Adrianna Bogaczewska mówi, że posłuży ona terapii najmłodszych dzieci.



- Skupiamy się głównie na dzieciach małych. Takich, które najbardziej tego potrzebują, czyli od maluszków do ukończenia 7. roku życia. Takie dzieci będą mogły korzystać z tej sali. Będzie to dla nich zbiór super doświadczeń - zapewnia Bogaczewska.



O tym, jaka jest idea samego gabinetu mówi Barbara Wolańska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. - Służy do dostarczania różnego rodzaju bodźców, które działają na zmysły, takie jak zmysł wzroku, słuchu, dotyku, równowagi, orientacji. Poprzez zbieranie tych doświadczeń stymuluje rozwój poznawczy, rozwój emocjonalny w takich bezpiecznych warunkach - podkreśla Wolańska.



Specjalna sala została wyposażona w elementy sensoryczne, ale też zabawki, które mają pozytywnie wpływać na rozwój maluchów. Koszt przygotowania takiego gabinetu to 50 tysięcy złotych.