"Mamy sporo wielkich szans przebranżowić naszą gospodarkę morską"

ST3 Offshore. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zachodniopomorskie czekają duże zmiany - przekonuje marszałek województwa.

Olgierd Geblewicz w "Rozmowach pod krawatem" wymieniał najważniejsze inwestycje,

które mają być ukończone m.in. dzięki rządowemu wsparciu. To przede wszystkim drogi, ale też przeobrażenie przemysłu morskiego.



Teraz ma on opierać się na przedsiębiorstwach z branży offshore - deklarował Geblewicz.



- Dzisiaj naszą rolą jest to, żebyśmy dopilnowali, żeby trasy S3 i S6 zostały skończone, żeby rozpoczęta została budowa obejścia północnego Szczecina, bo na to wszyscy dzisiaj czekamy. Poza tym mamy sporo takich wielkich szans do tego, żeby przebranżowić naszą gospodarkę morską, opartą kiedyś jeszcze na stoczniach, w wielki przemysł offshore'owy - mówił marszałek województwa.



W porcie w Szczecinie za dwa lata ma powstać fabryka, która będzie produkować elementy turbin wiatrowych. W mieście trwają również prace nad uruchomieniem zakładów, w których powstawać będą łopaty i gondole do wiatraków.