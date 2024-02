W miłości jest słodko, ale są też kwasy i zasady. Chemiczne walentynki w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Eksperymenty ze szczyptą serca - szczecińska młodzież świętowała walentynki w Morskim Centrum Nauki.

Podczas pokazu "Chemia miłości" najmłodsi z pomocą prawdziwych chemików starali się przywołać ducha Romeo. Pracowali też nad znanym z bajki Shrek eliksirem miłości "I żyli długo i szczęśliwie". I jak to w miłości bywa - nie obyło się bez kwasów i zasad - w tym przypadku jednak chodziło o wodorotlenek sodu.



- Wiecie kim był Romeo i Julia? Będziecie próbować przywołać ducha Romeo. W miłości oczywiście jest słodko, ale w miłości też są kwasy. No i fajnie, że i w miłości są zasady. Dlatego będziemy dodawać wodorotlenek sodu, czyli zasadę - mówi prowadzący wydarzenie chemik.



- Jakiś dziwny kolor. - Ciekawie bardzo. To było takie, że kolor wody zmienił się nagle na inny i z innego koloru na jeszcze inny. I to było fajne, ciekawe. - Bardzo ładny płomień. Dym i ogień mi się spodobał najbardziej. - Zmieniał kolor nagle. To było bardzo ciekawe. - Chciałabym zobaczyć takich więcej albo taki tęczowy. - Byłoby fajniej, jakby był niebieski ogień. Na walentynki najlepszy kolor czerwony - mówią dzieci.



O godz 16:30 w MCN odbędzie się specjalny pokaz dla par "Na skrzydłach marzeń". To film opowiadający o historii lotnictwa. Zakochani będą mieli okazję odkryć tajemnicę wznoszenia się w powietrze m.in. z Leonardem da Vinci, braćmi Montgolfier, Wright i innymi pionierami lotnictwa.