Kierowcy, droga nr 152 czasowo zamknięta

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Ważna informacja dla kierowców korzystających z tras naszego regionu. Od czwartku całkowicie zamknięta zostanie droga wojewódzka nr 152.

Chodzi o odcinek między Świdwinem a Starogardem - mówi Anna Radziwonowicz z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. - W związku z prowadzeniem robót budowlanych droga zostanie czasowo zamknięta na końcu miejscowości Klępczewo. To jest w okolicach jeziora i ta część drogi będzie zamknięta do zjazdu na Cieszyno. Zostaną wyznaczone objazdy drogami wojewódzkimi 148, 151 przez Łobez.



Czasowe zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 152 obowiązywać będzie do końca czerwca tego roku.