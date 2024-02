Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Chciała szybko zarobić, a straciła prawie 200 tysięcy złotych. Mieszkanka powiatu sławieńskiego zainstalowała w swoim telefonie aplikację, która pozwoliła oszustom na wyczyszczenie jej konta bankowego.

Kobieta, przeglądając portale internetowe, natknęła się na ofertę inwestycji. Wpisała do formularza swój numer telefonu. Po jakimś czasie skontaktował się z nią mężczyzna, który podał się za "konsultanta". Przekonał ją, że musi wypłacić pieniądze - to miał być wkład własny w inwestycję. Kobieta przekazała mu kod BLIK, a "konsultant" wypłacił gotówkę w bankomacie.



Przez kilka kolejnych dni kobieta rozmawiała z konsultantami. Ci namówili ją, żeby zainstalowała w swoim telefonie aplikację AnyDesk. To oprogramowanie, które pozwala zdalnie sterować pulpitem smartfona. Podczas rozmów, niedoszła inwestorka przelała oszustom prawie 100 tysięcy złotych, a ci dodatkowo z jednego z jej kont zaciągnęli pożyczkę na 80 tysięcy. Kobieta straciła w sumie prawie 180 tysięcy złotych.



Policjanci przypominają, żeby nie instalować żadnych aplikacji, o które proszą telefonicznie rzekomi konsultanci firm. Takie oszustwa zdarzają się też w przypadku fałszywych telefonów od osób podających się za pracowników banków.