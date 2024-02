Pomocna ręka SCK: powstaje Manufaktura Sztuki

Działalność Manufaktury Sztuki zainauguruje pierwszy koncert na Małej Scenie w piątek, 23 lutego. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Manufakturę Sztuki otwiera Stargardzkie Centrum Kultury - to propozycja dla zespołów muzycznych, twórców i artystów, którym trudno dotrzeć do większego grona odbiorców, głównie ze względu na koszty.

Centrum oferuje im bezpłatnie zaplecze techniczne i obie sceny, a także promocję koncertów oraz innych projektów artystycznych.



Katarzyna Wesołowska, szefowa działu artystycznego SCK zachęca do skorzystania z Manufaktury Sztuki.



- Pomożemy w organizacji, w promocji, udostępnimy salę, nagłośnienie, świetlenie wraz z realizatorami. Zupełnie nieodpłatnie. Do dyspozycji mamy małą scenę, która pomieści na koncercie stojącym 200 osób, przestrzeń fajna do zagospodarowania - zachęca.



Joanna Tomczak, dyrektor SCK przyznaje, że to spontaniczny pomysł dedykowany grupom z pewnym dorobkiem.



- Jeżeli ktoś tworzy zespół oparty na innym rodzaju sztuki, to też jest u nas bardzo mile widziany. Chcemy dać im jeszcze większe możliwości, niż do tej pory. To nie jest oczywiste: zorganizować koncert, to są ogromne koszty. A to wszystko jest po naszej stronie - zapewnia.



Działalność Manufaktury Sztuki zainauguruje pierwszy koncert na Małej Scenie w piątek, 23 lutego.