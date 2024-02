Barwy kampanii. Konwencja Piotra Krzystka [ZDJĘCIA]

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek przedstawił w środę program na nową kadencję.

Okręg 1 - Mariusz Bagiński

Okręg 2 - Marek Kolbowicz

Okręg 3 - Jolanta Balicka

Okręg 4 - Michał Przepiera

Okręg 5 - Piotr Krzystek

Sejmik Wojewódzki - Magda Wiśniewska

Dominują tematy społeczne jak budowa żłobków czy wsparcie psychologiczne dla młodzieży szkolnej. Ważnym aspektem ma też być gospodarka i infrastruktura, czyli usprawnienie komunikacji miejskiej.- Ta przyszła kadencja, która nadchodzi to okres uruchomienia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Spółki Skarbu Państwa nie mogą się kojarzyć tylko z wysokimi zarobkami, ale także ze skutecznością działania. I my tę skuteczność z całą pewnością gwarantujemy - zapewnił.Podczas konwencji wsparcie dla Koalicji Samorządowej zadeklarował przedstawiciel szczecińskiej Polski 2050, wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.- Widzę, że jeżeli będziemy się trzymać razem, że jeżeli będziemy szli razem, to mamy szanse na: po pierwsze - na wybranie prezydenta w pierwszej turze, po drugie - na stworzenie Koalicji 7 Kwietnia, która będzie zarządzała miastem i mam nadzieję, również województwem. I po trzecie - że będziemy żyli w fajnym, szczęśliwym mieście - wyliczał wojewoda.Konkurentem Piotra Krzystka o fotel prezydenta miasta będzie poseł Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości.Podczas Konwencji wyborczej padły również nazwiska "jedynek" kandydatów Koalicji Samorządowej do Rady Miasta oraz Sejmiku Wojewódzkiego: