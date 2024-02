Zarobki w porcie są niższe lub podobne w porównaniu do okresu, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Poseł Prawa i Sprawiedliwości tak odpowiada na zarzuty o kolosalnych pensjach dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście za czasów rządów PiS-u.

Wpis w tej sprawie zamieścił wiceminister infrastruktury. Arkadiusz Marchewka: napisał, że kolega Joachima Brudzińskiego miał zarobić w porcie cztery miliony złotych.Bogucki zapewnił w "Rozmowach pod krawatem", że wynagrodzenia w Zarządzie Portów nie wzrosły od czasów rządów Platformy. Dodał, że należy je oceniać pod kątem wyników.- Port się rozwija, zwiększa przeładunki. Mamy rozbudowę Kanału Dębickiego, przebudowę i rozbudowę nabrzeży. To są inwestycje, które w porcie nie były widziane od dziesięcioleci. I przez pryzmat tych inwestycji trzeba patrzeć na zarobki, które nie są jakieś szczególnie wyższe. Wręcz powiedziałbym, że są niższe niż w czasie Platformy Obywatelskiej, dlatego że to my obniżyliśmy dochody członków rad nadzorczych i zarządów w spółkach Skarbu Państwa - mówi Bogucki.Zbigniew Bogucki powiedział, że czeka na wyniki audytu, który ma przeprowadzić nowy zarząd. Arkadiusz Marchewka rozważa złożenie doniesienia do prokuratury w sprawie wydatków w porcie.