Do muzeum za paczkę karmy

Muzeum Historii Szczecina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zwiedzanie za paczkę karmy - taką akcję przygotowało Muzeum Narodowe w Szczecinie.

Z okazji Światowego Dnia Kota Muzeum Historii Szczecina nie będzie pobierać opłat za wstęp. Zebrana karma trafi do Fundacji Cztery Łapy pod Lasem w szczecińskim Wielgowie.



- Jest to przytulisko dla kotów wolnożyjących - mówi inicjatorka akcji Małgorzata Peszko z Muzeum Narodowego. - Sama jestem zwierzolubem i nie ukrywam tego. Wiele osób w muzeum o tym wie. Mam też przyjemność i zaszczyt pracować w Muzeum Narodowym w Szczecinie, a więc na co dzień przebywać w otoczeniu zabytków. Uznałam, że fajnie by było połączyć przyjemne z pożytecznym. Miałam już w przeszłości możność współpracowania z Fundacją Cztery Łapy pod Lasem w Wielgowie i uważam, że przynosi ona świetną pomoc kotom i bezdomnym, i kotom chorym, kotom w potrzebie.



Spotkanie z Małgorzatą Peszko i zwiedzanie wystawy rozpocznie się o 12 w najbliższą sobotę. Akcję z okazji Dnia Kota organizuje też szczeciński Zamek Książąt Pomorskich.