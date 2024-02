Zapewnia, że nic jeszcze nie jest przesądzone i wierzy w swoje zwycięstwo.

Zbigniew Bogucki w "Rozmowach pod Krawatem" powiedział, że jest w stanie pokonać Piotra Krzystka w wyborach na prezydenta Szczecina. Były wojewoda zachodniopomorski przekonywał też, że reelekcja Krzystka nie jest pewna. Dodał, że ma za sobą sztab, który może zapewnić mu zwycięstwo.- Wszystko jest w grze. Ja wychodzę po to, żeby wygrać te wybory, a nie po to, żeby je przegrać. To zawsze jest gra zespołowa i tak do tego podchodzę. To zespoły wygrywają mecze, a nie pojedyncze osoby. Piłka jest w grze - powiedział Bogucki.Na razie Zbigniew Bogucki i Piotr Krzystek są na razie jedynymi kandydatami w wyborach na prezydenta Szczecina. Krzystkowi poparcia udzieliła Platforma Obywatelska i Polska 2050.