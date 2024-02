Nowa droga wjazdowa do Kołobrzegu prawie gotowa [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zakończyła się już większość prac budowlanych na nowej wjazdowej drodze do Kołobrzegu. Zapytaliśmy GDDKiA, kiedy kierowcy skorzystają z szybszego dojazdu nad morze.

Chodzi o odcinek drogi krajowej nr 11, czyli łącznik pomiędzy Węzłem Kołobrzeg Wschód a kołobrzeską obwodnicą. Dwujezdniowa droga budowana była od września 2022 roku i obecnie wygląda już na gotową. Chociaż termin oddania inwestycji upływa z końcem kwietnia, to w ostatnich dniach na miejscu pojawiło się już oznakowanie poziome i pionowe, co może wskazywać na to, że kierowcy wkrótce skorzystają z nowego odcinka.



Rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk zaznacza, że droga zostanie udostępniona przed planowanym terminem, jednak kierowcy muszą jeszcze na nią poczekać przez kilka tygodni.



- To nie będzie tak, że ten nowy przebieg będzie czekał do kwietnia. Natomiast jeszcze pewne formalności trwają. Wykonawca jeszcze prowadzi roboty wykończeniowe, do wykonania są choćby nasadzenia, uprzątnięcie placu budowy w wielu miejscach - mówi Grzeszczuk.



Dokładny termin prac będzie znany po zakończeniu odbiorów, a obecnie kierowcy muszą nadal korzystać z dotychczasowej drogi, czyli ulicy Krzywoustego.