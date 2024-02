Projekt "Miasto jako ptasi ekosystem" z coraz większym poślizgiem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą "Miasto jako ptasi ekosystem" nadal bez realizacji. Głosowali na niego w 2021 roku przede wszystkim mieszkańcy Gumieniec.

Zakładał budowę karmników oraz budek lęgowych dla jerzyków i dziuplaków. Projekt ten nie jest jedynym do dziś niezrealizowanym - przyznaje radny Przemysław Słowik.



- Od lat borykamy się z tym problemem, że nie wszystkie projekty są realizowane dostatecznie szybko. Po to zmieniliśmy też regulamin od zeszłego roku. Liczę więc, że te nowe projekty, które weszły w ostatniej puli, będą realizowane już znacznie szybciej - podkreśla Słowik.



Pomysłodawca projektu Piotr Kosma przyznaje, że jest problem z przeniesieniem własności zakupionych przez miasto karmików na mieszkańców.



- Ja np. chciałbym sobie powiesić karmnik dla ptaków na zimę u siebie w ogrodzie i takich jak ja będzie 100 osób. Wówczas każdy musi jakiś tam papier podpisać, żeby ten projekt mógł być zrealizowany. Mieszkańcy chcą, może warto zaangażować w to Radę Osiedla. Rada Osiedla odbierze karmniki. Każdy mieszkaniec, który będzie chętny, żeby dostać karmnik, przyjedzie do Rady Osiedla, podpisze odpowiedni dokument i ten karmnik dostanie - tłumaczy Kosma.



Wśród innych projektów czekających na realizację znajdują się między innymi: plac zabaw na Osiedlu Arkońskim, czy rynek w Podjuchach.