"Kocham Książki." Kolejna edycja niezwykłych spotkań z pisarzami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W Willi Lentza trwa trzecia edycja akcji "Kocham Książki". To cykl spotkań ze szczecińskimi i zachodniopomorskimi autorami książek - także z udziałem najmłodszych.

- Fajnie było. Super! Tu było ładnie, najbardziej podobały mi się kościoły - jak oglądałam - i oczywiście książki. Chyba najbardziej zachwycił mnie Gryf, to taki pół ptak, pół lew - mówili najmłodsi uczestnicy.



Kocham takie spotkania - przyznała po zajęciach z dziećmi opowiadaczka lokalnych legend Małgorzata Duda: - Ta radość czytelników, radość oglądających, ich entuzjazm jest dla nas paliwem i motorem do tego, że chce nam się dalej robić to, co robimy.



Autorzy, ze swoimi książkami, czekać będą na czytelników do godziny 18:30. Na zakończenie dnia zaplanowano spotkanie z wokalistką i autorką tekstów Martyną Jakubowicz.