Zmiany w zarządzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Waldemar Miśko nowym prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zastąpił na tym stanowisku Marka Subocza. Zmiany we władzach tej instytucji, czyli także odwołanie wiceprezes Joanny Grab, rekomendowała Rada Nadzorcza Funduszu. Do tego wniosku przychylił się Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.



Waldemar Miśko, to burmistrz Karlina od 1993 roku. Obecnie pełni także funkcję przewodniczącego Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego.