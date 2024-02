Przedwyborcza prezentacja stargardzkiej Koalicji Obywatelskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Swoich kandydatów do sejmiku województwa przedstawiła Koalicja Obywatelska w powiecie stargardzkim.

O mandaty ubiegać się będą mieszkańcy Stargardu i gmin powiatu. Koalicja kompletuje również listy kandydatów na radnych miejskich i powiatowych.



Marek Stankiewicz, szef powiatowego sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że gotowe są listy do sejmiku.



- Tutaj powalczymy o dwa, trzy mandaty w naszym okręgu. Ze Stargardu jest trójka kandydatów, jedynką jest Anna Nowak, piątką jest wieloletni samorządowiec pani Elżbieta Rink. Ostatni, ósmy na liście jest Robert Sucharzewski, który jest naszym koalicjantem z Partii Zielonych - wymienia Stankiewicz.



Wkrótce mamy się też dowiedzieć, czy KO przedstawi kandydata na prezydenta Stargardu.



- Będzie pełna informacja również przy okazji prezentacji kandydatów do miasta i do powiatu. Nie wykluczamy tej opcji, że będziemy mieli swojego kandydata - dodaje Stankiewicz.



Kandydaci Koalicji - przez najbliższe dni - kompletować będą podpisy na listach, zapowiadając inaugurację kampanii po ich rejestracji w pierwszych dniach marca.