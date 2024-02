PiS prezentuje swoich kandydatów w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

O rejestracji swojego komitetu wyborczego, w tegorocznych wyborach samorządowych, poinformowały dzisiaj w Stargardzie powiatowe władze Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas spotkania z mediami zapowiedziano w najbliższym czasie prezentację list kandydatów do rady miejskiej i powiatowej oraz sejmiku województwa.



Krzysztof Kozłowski, szef powiatowego sztabu PiS podkreśla, że o mandaty radnych kandydaci ubiegać się będą oficjalnie pod szyldem partii.



- To świadczy o naszej wiarygodności. Zmalała liczba kandydatów, być może przyczyną jest monowładza w samorządach. To wyborcy ocenią, czy taka monowładza jest w Stargardzie i czy taka władza ewentualnie mieszkańcom odpowiada - tłumaczy Kozłowski.



Monika Kieliszak, już od trzech kadencji miejska radna PiS nie ukrywa, że chce powalczyć o mandat w stargardzkim Ratuszu.



- Chcę się skupić na mieszkańcach, którzy są troszeczkę odcięci od centrum miasta, czyli są z osiedla Zachód, osiedla Hallera czy Letniego. Oni muszą przejeżdżać przez wiadukty... - podkreśla Kieliszak.



Jedynką PiS do sejmiku województwa ma być natomiast były poseł Michał Jach. Sztab deklaruje, że jest otwarty na społeczników, którzy mogą znaleźć się na kompletowanych jeszcze listach.