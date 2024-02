Zwiększenie stawek za holowanie porzuconych aut? [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Zwiększenie ustawowych stawek za holowanie i utrzymanie porzuconych pojazdów - takie pismo wystosował m.in. do Ministerstwa Finansów Jacek Fabisiak, radny powiatu polickiego, z klubu Gryf XXI w. i były zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

- Stawki nie są dostosowane do cen rynkowych za holowanie pojazdów. To mój apel w imieniu 318 powiatów w Polsce - mówi Fabisiak.



- Po to, aby ulżyć powiatom i naprawdę ten problem dotyczy praktycznie każdego powiatu w naszym kraju, bo mają problem większy lub mniejszy. Generalnie problem jest i opłaty ponoszone p0rzez powiaty są naprawdę ogromne - powiedział.



Usuwanie porzuconych samochodów, które wykonuje samorząd nie jest usługą powszechną. Ma na celu jedynie zapewnienia bezpieczeństwa - ocenia Cezary Arciszewski, przewodniczący Rady Powiatu Polickiego.



- Odholowuje się pojazd niesprawny, porzucony, prowadzony przez osobę w stanie nietrzeźwości. Nie ma żadnego powodu, żeby do tego typu wszyscy podatnicy dopłacali - podkreślił Arciszewski.



Na jakie cele mógłby powiat przeznaczyć pieniądze, gdyby nie musiał dopłacać do holowania aut?



- Na konkursy dla organizacji sportowych, albo: tyle kosztowała nas ostatnia akcja działań prewencyjnych w zakresie nowotworów skóry - wylicza Andrzej Bednarek, Starosta Powiatu Polickiego.



W latach 2021-2023 powiat policki dołożył z własnego budżetu prawie 250 tysięcy złotych z tytułu holowania i utrzymywania porzuconych aut.