Filia przedszkola na Skolwinie zostaje (na razie) [ZDJĘCIA]

Jest porozumienie w sprawie Przedszkola nr 77 na szczecińskim Skolwinie. Komisja Edukacji Rady Miasta zdecydowała o przesunięciu jego likwidacji i ewentualnych przenosin do Szkoły Podstawowej nr 44 co najmniej o rok.

Jeśli do przenosin dojdzie, to warunki dla dzieci mają być lepsze.- Z negocjacji z rodzicami udało się np. uzyskać taką poprawę infrastruktury w szkole, że będą one miały oddzielne wejścia - podkreśliła radna z klubu PiS, Agnieszka Kurzawa.Klub Skolwin musi być wyremontowany, dlatego radni miejscy chcieli zamknięcia działającego w nim przedszkola i przeniesienia dzieci do podstawówki. W rozmowach z Miastem podczas posiedzenia komisji przedyskutowano teraz jeszcze jedną możliwość.- Opcja B, o której zawsze rozmawialiśmy z rodzicami, o której oni marzą, czyli zachowanie tego oddziału przedszkolnego w obecnej lokalizacji w Klubie Skolwin jest możliwa i będzie analizowana - zapowiedział radny PiS, Dariusz Smoliński.Przedszkole miało być przeniesione do podstawówki we wrześniu. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowali rodzice przedszkolaków wraz z radnymi PiS.