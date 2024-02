Rozliczamy PIT-a i pomagamy, czyli gdzie oddać 1,5 proc. podatku? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dzielimy się z innymi, bo warto pomagać. Od czwartku możemy rozliczać zeznanie PIT za 2023 rok.

Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina czy i dlaczego przekazują 1,5 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego.



- Jestem emerytem, także zawsze odpisuję. Różne organizacje. Biorę z KRS i przekazuję. Muszę przyznać, że losowo to trafia, bo rozlicza mnie moja praca i trafia tam, gdzie pewnie zdecyduje ktoś inny, tym razem nie ja. Na nasze hospicjum szczecińskie, na PCK przeznaczam zawsze ten podatek na plac Szarych Szeregów. Warto pomagać, bo to jest fajne i sprawia mi też radochę. Nie tylko tym, którzy dostają. Warto, bo dlaczego ma przepaść? Lepiej pomóc. Ważne jest dzielić się z ludźmi - to opinie mieszkańców Szczecina.



W 2023 roku ponad pół miliona podatników z Pomorza Zachodniego przekazało 1,5 procent podatku organizacjom pożytku publicznego. Ogólna wartość odpisanych podatków to ponad 55 milionów złotych.