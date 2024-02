Spotkanie Janusza Wojciechowskiego, komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa z zachodniopomorskimi rolnikami.

To już w piątek, o 15, na S3, na węźle niedaleko Myśliborza. Producenci żywności sprzeciwiają się unijnej polityce tzw. Zielonego Ładu, czyli ograniczania produkcji kosztem poprawy jakości.Do tego domagają się ograniczeń w imporcie artykułów rolnych z Ukrainy. Jeżeli nie dojedzie do porozumienia we wtorek zorganizują protest ogólnopolski. Odbędzie się m.in. w Warszawie i na przejściach polsko-ukraińskich.