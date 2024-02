Hospicjum z czekiem od prezydenta Szczecina

Fot. Małgorzata Furga [Radio Szczecin]

22 tysiące złotych otrzymało Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych od Piotra Krzystka - to dochód ze sprzedaży jego książki.

Wywiad-rzeka "Wszystko, o czym nie powiedziałem" miał premierę w grudniu ubiegłego roku. - To pierwsza transza pieniędzy dla hospicjum - mówił Krzystek. - Dochód w większej części, częściowo jest przeznaczony dla księgarzy, natomiast ta główna kwota trafia do hospicjum i cieszę się, że już jest to 22 tysiące. Ale jeszcze będą pewne środki, bo to nie jest ze sprzedaży wszystkich egzemplarzy.



Hospicjum opiekuje się pacjentami także w ich domach. Jego pracownicy potrafią przejechać dziennie około 500 kilometrów.



- Potrzeby są ogromne - mówiła wiceprezes hospicjum Joanna Szuberla. - Hospicja są niedofinansowane, niedoszacowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co powoduje, że my dzięki naszym darczyńcom, dzięki imprezom charytatywnym, dzięki 1,5 proc. możemy sprawować opiekę nad naszymi pacjentami na takim poziomie, jaki byśmy sami chcieli dla siebie.



"Wszystko, o czym nie powiedziałem" to zapis rozmów dziennikarza Dariusza Staniewskiego z Piotrem Krzystkiem. Egzemplarze książki trafiły do szczecińskich niezależnych księgarń.