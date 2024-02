Śmiertelne potrącenie rowerzysty [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 115. Między Pilchowem a Tanowem, przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Bartoszewa, samochód ciężarowy uderzył w rowerzystę.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Do zdarzenia doszło około godziny 11:40. Według wstępnych ustaleń policji, rowerzysta przejeżdżał przez jezdnię w wyznaczonym dla rowerów miejscu.



- Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora - mówi mł. asp. Anna Kaźmierczak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Policach. - Zabezpieczają wszelkie ślady i dokonują utrwalenia dowodów. Tak więc dopiero po tych czynnościach będzie można powiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło. Na chwilę obecną z kierowcą są przeprowadzone wszelkie czynności. Jeszcze nie otrzymałam informacji, żeby został zatrzymany, bądź żeby zatrzymane zostały mu uprawnienia, ale o tym dowiemy się już dopiero po zakończeniu czynności z kierującym.



Ten przejazd dla rowerzystów jest niebezpieczny, ponieważ kierowcy jeżdżą z nadmierną prędkością - twierdzi pan Ireneusz, który codziennie jeździ rowerem do pracy w Policach. - Przejazd rowerowy przez drogę. Jest to najbardziej niebezpieczne miejsce. Wielokrotnie byłem potrącony. Wpadałem pod samochód właśnie w miejscu krzyżujących się ścieżki rowerowej z drogą.



Nadal w okolicach skrzyżowania do miejscowości Bartoszewo są utrudnienia w ruchu.