Kto jeszcze do wyścigu o prezydenturę Szczecina?

Spodziewamy się, że pojawią się kolejni kandydaci na prezydenta Szczecina - mówili w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin miejscy samorządowcy.

Nad tym, kto jeszcze wystawi swojego przedstawiciela w wyborach na prezydenta miasta zastanawiał się radny Krzysztof Romianowski z PiS.- Myślę, że chyba i PSL, i Lewica, i może jeszcze nawet i Konfederacja wystawią kandydatów. Ja się dziwię, że nie wystawiła kandydata partia, która dzisiaj w kraju, można powiedzieć rządzi, czyli Koalicja Obywatelska, chociaż w pewnym sensie to rozumiem, bo od 2010 roku politycy Koalicji Obywatelskiej nie wchodzili nawet do drugiej tury wyborów prezydenckich - podkreślił Romianowski.Nie chodzi o strach przed przegraną, ale o to, że dotychczasowa współpraca z prezydentem Szczecina działa - przekonywał radny Łukasz Tyszler z KO. - Jednoznacznie dostawaliśmy sygnały, że ta współpraca, którą prowadzimy z panem prezydentem od pięciu lat jest dobrze postrzegana. Sami też zauważyliśmy dużo pozytywów tej współpracy i muszę jednoznacznie powiedzieć, że jest to przemyślany wybór, bardzo rozsądny. Po długim namyśle, nie ad hoc.Do tej pory start w wyborach zadeklarowali były wojewoda, poseł Zbigniew Bogucki z PiS i urzędujący prezydent Piotr Krzystek, którego poparły Koalicja Obywatelska i Polska 2050. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.