Dopiero luty, a lody na plaży już się sprzedają

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

15 stopni na plusie nad morzem, sprawiło, że lody przy plaży, choć to dopiero połowa lutego, mają powodzenie, jak w połowie lipca.

Zajrzeliśmy do Świnoujścia, by porozmawiać z zimowymi turystami. Spacerowiczów można tutaj spotkać na promenadzie, a dziś szczególnie przy budkach z lodami.



- Idziemy na lody. Pogoda dziś jest piękna. My jesteśmy tu od soboty, ale trzy dni po prostu lało. - Już jedliśmy lody przez poprzednie dni i wszystko jest w porządku. - Jest pogoda na lody, mamy super słoneczko, więc zdążyliśmy na plaży pospacerować. A teraz czas na lody kręcone. - Tej zimy jest wyjątkowo. Nawet lody już schodzą, choć mamy też ciepłe gofry czy kawę. Wszystko dobrze się sprzedaje… - zapewniają kupujący i sprzedawcy.



Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, podobna pogoda nad morzem ma się utrzymać przez weekend.