"Matka Putina" na scenie kameralnej Teatru Współczesnego

Fot. Natasza Młudzik [ze stront Teatru Współczesnego w Szczecinie] | Fot. pixabay.com / Victoria_Borodinova (CC0 domena publiczna)

Premiera monodramu "Matka Putina" Anny Chudek-Niczewskiej w wykonaniu Anny Januszewskiej już dziś na scenie kameralnej Teatru Współczesnego w Szczecinie.

To mało znana historia Wiery Nikołajewny Putiny, która wbrew oficjalnej wersji Kremla, podaje się za biologiczną matkę Władimira Putina.



Starsza kobieta opowiada o zaskakujących wydarzeniach sprzed lat, z okresu dzieciństwa swego nieślubnego syna - mówi aktorka i reżyserka Anna Januszewska: - Oczywiście wersja ta jest sprzeczna z wersją, którą podaje Kreml, ale to już od nas zależy, czy chcemy w to uwierzyć, czy nie. Dla mnie - jako aktorki i realizatorki - jest to prawda i ja to tak przedstawiam...



Od jakiegoś czasu szukałam tekstu do pracy dla siebie - mówi dalej Januszewska: - Ciągnęłam ten tekst po prostu jednym tchem. Ja wiedziałam, że to jest tekst dla mnie... To jest dla mnie materiał, ja chcę to zrobić, choć... i nie chcę, ponieważ tekst dotyczy kogoś, na sam dźwięk nazwiska, którego już po prostu źle się robi. Do tej pory tak mam, chociaż musiałam to przełknąć, ponieważ jednak robię o nim tekst. Wiedziałam, że to będzie wielka przygoda, wielka odpowiedzialność, ale chciałam to zrobić.



Premierowy pokaz dziś o godz. 19:00, kolejny jutro o tej samej porze.