Mieszkańcy Świnoujścia zatankują taniej

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Świnoujścia ze specjalną zniżką na... paliwo. Miasto podpisało dziś umowę z właścicielem stacji paliw, która wyspiarzy skasuje taniej, a nawet proponuje im inne przywileje.

Marek Mroczek, właściciel stacji paliw jest jednym z 48. przedsiębiorców, którzy włączyli się do programu "Karty Wyspiarza" i mają zniżki dla Świnoujścian.



- Do każdego litra paliwa obniżamy jego cenę o 10 groszy. Przy zatankowaniu powyżej 40 litrów, dokładamy Państwu kawkę gratis, jest także zakup w Strefie Bistro za minus 20 proc. I oczywiście dla każdego posiadacza Karty Wyspiarza mamy minus 10 proc. na akcesoria samochodowe - wymienia Mroczek



Ostatnio do programu przyłączyło się troje nowych przedsiębiorców, a same zasady przyznawania Karty Wyspiarza uległy zmianie. Beneficjentami mogą być już nie tylko osoby rozliczające się w miejscowej skarbówce, ale te, które w Świnoujściu są zameldowane dłużej niż rok - mówi Sylwia Kędzierska z Wydziału Promocji UM Świnoujście.



- Po zmianie możliwości korzystania poprzez zameldowanie, ponad 100 wniosków dziennie do nas wpływa z zarejestrowaniem i możliwością korzystania z karty - dodaje Kędzierska.



Posiadacze Karty Wyspiarza mogą przemieszać się za złotówkę komunikacją autobusową, przysługuje im również godzina darmowego parkowania w SPP.