Wojciechowski spotkał się z rolnikami na drodze S3 [ZDJĘCIA]

Pod naciskiem protestujących, dzisiaj na węźle S3 w Renicach Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa zmienił plany i ze spotkania z uczestnikami blokady wybrał się do siedziby Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, by kontynuować rozmowy w sprawie żądań i postulatów rolników.

A te podczas pełnego emocji spotkania na S3 są niezmienne: blokada granicy dla ukraińskiej żywności i odejście od Zielonego Ładu.Janusz Wojciechowski przedstawił swoje konkrety: - Powiedziałem rolnikom, co zostało już zrobione, wymieniłem regulacje z tzw. Zielonego Ładu, a więc ugorowanie 4 proc. gruntów zostało zawieszone. Redukcja pestycydów o 50 proc. - bo to było planowane - również zostało wycofane. Udział rolnictwa w emisjach CO2 też nie będzie obowiązkowy, czyli nie będzie limitów dla rolników. To są bardzo konkretne rzeczy. Tutaj zadeklarowałem rolnikom, że będę walczył o to, żeby przede wszystkim, nie byli karani sankcjami obcinania dopłat bezpośrednich, jeżeli nie spełnią jakichś warunków wspólnej polityki rolnej.Podczas spotkania padło też zapewnienie, że od 15 kwietnia granica pozostanie zamknięta dla ukraińskiego zboża. Blokada węzła zakończyła się po godz. 17:00.