Coraz bliżej połączenia Wyspy Zielonej z Pomorzanami

Do szczecińskiego magistratu wpłynęło 12 ofert na opracowanie projektu mostu nad Odrą Zachodnią.

To ma być połączenie Wyspy Zielonej z ulicą Zapadłą aż do skrzyżowania z ulicą Kolumba.

Most ma mieć obustronne chodniki, ścieżkę rowerową i dwa pasy ruchu.



Miasto na inwestycję chce przeznaczyć 10 milionów złotych. Koszt realizacji inwestycji we wszystkich ofertach mieści się w tej kwocie. Zgłoszeniami zajmie się komisja przetargowa.