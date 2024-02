Rowerowe święto w Szczecinie. Warto, bo drzwi otwarte do 18.30 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pokazy sprzętu, zabawa na symulatorach i warsztaty z ekspertami - trwa święto miłośników dwóch kółek w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Piłsudskiego w Szczecinie.

To drugi i ostatni dzień Polsko-Niemieckich Dni Turystyki Rowerowej. Impreza jest m.in. okazją do poszerzenia "rowerowej" wiedzy. Na miejscu dowiemy się choćby jak zabezpieczyć rower przed kradzieżą, jak go naprawić lub jak przygotować się na długą wyprawę jednośladem.



Targi to nie tylko nauka, ale też dobra zabawa - jak ta w "rowerowym miasteczku".



- Jeżdżę codziennie, jestem zmuszona przez rodziców. - To bicykl. Skręca, kiedy pedałujemy. Na początku rozbiłbym się w tym garażu... - Jeździmy dosyć sporo, trochę po Polsce, trochę po Europie. I dzieci razem z nami. - Przyszliśmy z żoną i z pieskiem, bo on też jeździ z nami w przyczepce. Staramy się spędzać czas na rowerach... - mówili.



Wstęp jest otwarty. Impreza kończy się o godz 18.30.



Wydarzenie realizowane w ramach projektu "Polsko-Niemieckie Dni Turystyki Rowerowej" współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.