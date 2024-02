Szczecińskie lodowisko zamyka sezon [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To już ostatnie godziny, by zaszaleć na lodowisku. Szczecińska ślizgawka przy Netto Arenie w niedzielę oficjalnie kończy sezon na zimową zabawę.

Z tej okazji, przez cały weekend bilety kupicie za pół ceny, są również promocje w wypożyczalni sprzętu.



- Ja próbuję właśnie pierwszy raz od bardzo dawna i średnio mi idzie. Nie jest źle, może za jakieś 10 minut sobie przypomnę. Godzinę mam tylko dzisiaj. - Ja miałam przerwę przez prawie 5 lat, ale fajnie się jeździ. A dlaczego bez kasku? Czapkę przecież mam. To jest ostatni weekend, kiedy możemy skorzystać. - To będzie nasza druga godzina tutaj. Będzie nam tego brakowało, ale jeździmy też na rolkach, więc do tego wrócimy. - Korzystamy z naszych ostatnich godzin tutaj… - mówią szczecinianie.



W ostatni weekend poślizgamy się od godz. 10:00 -22:00. Ponowne otwarcie lodowiska dopiero w listopadzie.