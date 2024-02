Mrauuu... Światowy Dzień Kota w Muzeum Historii i w Zamku Książąt Pomorskich [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Oddaj karmę i zwiedź muzeum", czyli Światowy Dzień Kota z Muzeum Historii Szczecina.

Mieszkańcy mieli szanse zwiedzić Ratusz Staromiejski z przewodnikiem; poznać historię miasta, jego zabytki, a przy okazji wesprzeć potrzebujące koty. Akcja przyciągnęła tłumy kociarzy z całego miasta. Zwiedzanie rozpoczęli w samo południe.



- To zwierzę, które uwielbiam. - Jesteśmy kociarzami, można tak to ująć. - To nasz dzień, naszych kotów, ale też wspieramy tę fundację, bierzemy udział w bazarkach, cieszymy się, że taka inicjatywa wykwitła. - Wspaniała rzecz, taka akcja powinna być robiona częściej. - Uwielbiamy takie zwiedzanie... - Co innego zwiedzać samemu, a co innego, jak ktoś oprowadza. - Świetny pomysł, kochamy wszystkie koty - mówili.



Karmę do muzeum przy Starym Mieście w Szczecinie można przynosić do godz 18. Trafi ona m.in. do kotów z Fundacji Cztery Łapy pod Lasem w Wielgowie.



Podobną inicjatywę dla mieszkańców przygotował Zamek Książąt Pomorskich. Odwiedzający, którzy dzisiaj przyniosą karmę dla kotów będą mogli za darmo zwiedzić wybrane przez siebie wystawy i Wieżę Dzwonów.