Rolnicy o zarzutach wobec Wojciechowskiego

Opieszałość oraz brak dbałości o interesy polskich rolników, zmagających się z załamaniem rynku i niekontrolowanym napływem żywności z Ukrainy.

To głównie zarzucają rolnicy Januszowi Wojciechowskiemu, europejskiemu komisarzowi do spraw rolnictwa.Wczoraj spotkali się z nim na drodze S3, na węźle w Renicach. Rolnicy w emocjonalnym tonie domagali się przyspieszenia obiecanych działań.- Ugorowanie zawieszone, a miało go nie być wcale... Zielonego Ładu ma nie być! My chcemy godnie pracować i godnie mieć za to zapłacone - krzyknął rolnik.- Jeśli chodzi o ugorowanie, to zobowiązuję się również do tego, żeby to się nie skończyło tylko na zawieszeniu, ale żeby ono było wycofane w ogóle - odpowiedział Wojciechowski.- Kolega powtórzył: Zielony Ład do kosza, całkowicie! Wtedy będziemy rozmawiać - dodał drugi rolnik.Janusz Wojciechowski zapewniał o swoich staraniach, których efektem - jak wskazał - jest m.in. rezygnacja z wymogu ograniczenia pestycydów i wyłączenie rolnictwa z limitów emisji CO2.