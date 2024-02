"Serce i muzyka dla Adasia Orlika" [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Serce i muzyka dla Adasia Orlika" - w szczecińskim Domu Kultury Krzemień odbył się koncert charytatywny dla małego Adasia, borykającego się z dystrofią mięśniową DMD. To śmiertelna choroba.

Jedyną szansą dla Adasia jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Jej koszt to około 15 milionów złotych.Dziś w muzycznej oprawie, mieszkańcy zebrali się razem, by wesprzeć zbiórkę dla Adasia.- Serce i muzyka dla Adasia Orlika! To nasze hasło na dziś. - Bardzo fajny cel. Przyszliśmy i zbieramy pieniążki. - Czym nas więcej tutaj - tym lepiej. Przyjechaliśmy ze Świnoujścia i to jest tak ważny dzień, że musieliśmy tutaj być. Chcieliśmy pomóc w wolnym dniu. - To jest ważne, tym bardziej, że dziecko jest chore – podkreślali uczestnicy.- Staramy się zebrać fundusze na jego leczenia. To jest dystrofia mięśniowa, która powoduje najpierw niepełnosprawność, a potem przedwczesną śmierć ze względu na zanik mięśni. Jak się dowiedzieliśmy o tym, że to czeka naszego synka, to było nam bardzo ciężko. Ale jest nadzieja – powiedziała Alicja Orlik, mama Adasia.Na scenie wystąpili Jacek "Zielik" Zieliński, IGA’cki Band, Dair oraz grupa tańca irlandzkiego Eweliny Grzegorek. Koncert współprowadziła nasza redakcyjna koleżanka Anna Łukaszek.Link do zbiórki znajdziecie na siepomaga.pl/adam-orlik