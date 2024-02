Ina zaczyna zagrażać budynkom przy rzece [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Utrzymujący się wysoki stan Iny zagraża budynkom przy rzece, szczególnie na odcinku między Stargardem i Goleniowem.

Podtopione są drogi w Lubowie i Klępinie. W Poczerninie z wodą, która wdziera się na teren najniżej położonego gospodarstwa, walczą strażacy ochotnicy, układając worki z piaskiem. Wybudowana zapora ma chronić zabudowania.



W akcję zaangażowało się kilka jednostek. Marcin Szymczak z Poczernina przyznaje, że walka z wodą trwa już od piątku: - Bardzo mocno zalewa całe pola. 1500 worków zostało już tam postawionych.



Adam Dulęba z OSP Grzędzice zapewnia, że ochotnicy ułożą tyle worków ile potrzeba: - Zobaczymy, czy to na razie wystarczy. Jeżeli nie będzie to wystarczające, wtedy na pewno będziemy dalej działać. Nie są to lekkie prace...



Magdalena Surmacz- Jeziorska, właścicielka zagrożonego domu patrzy z obawą na przybierającą wodę: - Jeżeli przejdzie przez zaporę, którą w tej chwili budują, to będziemy mieszkać na wyspie. Mamy kajak, mamy ponton. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli ich używać inaczej, niż w rekreacyjnych celach. Chodzi też o to, żeby nie zalało drogi do Berlina...



Jak informują Wody Polskie, wysoki stan Iny utrzymywać się będzie przez kilka najbliższych dni.