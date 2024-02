Piąte urodziny Domu Kota w Dobrej [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

W tym roku Dom Kota w Schronisku dla Zwierząt w Dobrej, koło Szczecina obchodzi 5. urodziny.

Obecnie "kocia chatka" posiada 70 miauczących lokatorów. Z okazji "Dnia Kota" odwiedziliśmy to miejsce.



- Przebywają u nas kocięta, które przyszły dopiero na świat. W tym miejscu mają dużo zabawek, niczym małe dzieci - mówi Katarzyna Hermanowicz, dyrektor schroniska w Dobrej: - Kocięta dorastają, mogą być odłączone od matek i wtedy trafiają do nas. My je szczepimy, odpchlamy, odrobaczamy i przekazujemy osobom chętnym do adopcji.



Chętni, którzy chcą mieć futrzanego przyjaciela w domu, mogą bezpośrednio zgłosić się do schroniska i dać nowy dom małemu zwierzakowi.