Nowy żłobek powstanie w Szczecinku

Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 domena publiczna)

W Szczecinku powstanie pierwszy żłobek prowadzony przez gminę. Ma mieścić się w budynku tzw. Małej Poczty.

Gmina ogłosiła przetarg na wykonawcę, który dostosuje obiekt do potrzeb placówki.

Prace potrwają do końca czerwca. Będzie tam miejsce dla blisko 30 dzieci, do lat 3. Powstanie kilka sal, zaplecze z kuchnią, szatniami i wózkownią.



Gmina Szczecinek na utworzenie i prowadzenie żłobka dostała ponad 2 mln złotych z rządowego programu „Maluch +”.