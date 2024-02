Lokalni producenci albo produkcja "balkonowa"

Fot. pixabay.com / RitaE (CC0 domena publiczna)

Warto stawiać na warzywa od lokalnych, niewielkich producentów i dostawców - tak radzą sami ogrodnicy.

To dlatego, że warzywa z super- i hipermarketów od dużych producentów często są modyfikowane i poddawane innym procesom, które mogą odbić się na zdrowiu. Tymczasem wystarczy balkon, żeby zapewnić sobie regularnie świeżą porcję zdrowych warzyw - przekonywał w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" Wiesław Jakubowski z firmy ogrodniczej Hazera. - Świeże zioła, szczypiorek na balkonie. Okazuje się, że z powodzeniem można produkować pomidorki i z nich korzystać. I jest to naprawdę nie dość, że zdrowe, to też satysfakcja, że samemu się taki super towar wyprodukowało. Zachęcam do korzystania z wszelkiej formy świeżych warzyw, bo coraz większy jest zasyp rynku produktami wysoko przetworzonymi.



