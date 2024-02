Finansowanie samorządów przy rządach PiS. Dyskusja w Kawiarence

Zabierali nam dużo, a oddawali mało - powiedział w "Kawiarence Politycznej" wiceprezydent Szczecina Michał Przepiera. Odniósł się w ten sposób do sposobu finansowania samorządów przez rząd PiS.

- Jest zakład pracy, który nas zatrudnia i płaci nam pensje, a następnie nam tą pensje obniża, ale mówi, że będzie nam częściowo, co ważne nie w stu procentach, rekompensował część tej pensji, wyznaczając specjalne programy. I wówczas w niektórych programach rzeczywiście otrzymuje pieniądze, w niektórych aplikujemy, nie otrzymujemy, rywalizujemy z innymi zresztą pracownikami. Per saldo wychodzimy na mniej - tłumaczy Przepiera.Radny PiS Krzysztof Romianowski przekonywał, że środki otrzymywały po równo samorządy zarządzane przez różne opcje polityczne. - Prawo i Sprawiedliwość starało się robić mniej więcej po równo dla samorządów w Polsce. Samorządu w województwie zachodniopomorskim i samorządów w Polsce. To są setki milionów złotych i nie ma to znaczenia, czy tam są włodarze popierani przez Koalicję Obywatelską, czy przez PSL, czy przez Lewicę - mówił Romianowski.Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia, drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia. W wyborach zagłosujemy na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.