Koncert dla małego Adasia. Podsumowanie zbiórki

Siedem tysięcy złotych - tyle udało się zebrać podczas koncertu charytatywnego dla małego Adasia Orlika w szczecińskim Domu Kultury Krzemień.



Tą nadzieją jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Jej koszt to około 15 milionów złotych. Do tej pory na portalu Sie pomaga udało się zebrać nieco ponad 300 tysięcy złotych. Tu więcej informacji o zbiórce

Chłopiec boryka się z dystrofią mięśniową Duchenne'a. To choroba, która powoduje zanik mięśni - mówiła mama Adasia, Alicja Orlik. - To jest dystrofia mięśniowa, która powoduje najpierw niepełnosprawność, a potem przedwczesną śmierć ze względu na zanik mięśni. Jak się dowiedzieliśmy o tym, że to czeka naszego synka, to było nam bardzo ciężko. Ale jest nadzieja.